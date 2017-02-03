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|03.02.17 11:40 В селе Идринское нелегально торговали "Боярышником"
Роспотребнадзор арестовал партию "Боярышника", который незакнно продавали в селе Индринское. Специалисты ведомства изъяли 76 флаконов спиртовой жидкости. Напомним, что запрет на продажу лосьона был продлён. Связано это с отравлением десятков людей в Иркутской области "Боярышником", содержащим метиловый спирт. Поэтому в отношении предпринимателя, торгующего нелегально, возбуждено административное дело.
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