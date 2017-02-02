НОВОСТИ | Общество













02.02.17 17:27 Красноярцам показали "Кулак революции"





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Фильм анализирует используемые иностранными разведками схемы привлечения населения страны для создания протестной активности. "Кулак революции" освещает также деятельность НКО на территории Красноярского края, в частности, шумную кампанию против строительства завода ферросплавов в 2012 году.



"Люди выступают за экологию, но при этом они угрожают разжиганием революции в регионах. Расслаивают общество, создают негативное отношение одной социальной группы к другой. Их задача не улучшить ситуацию, не решить конкретную проблему, а её создать, сконцентрировать внимание общества на этой проблематике и зарабатывать на этом политические баллы и в том числе отрабатывать те гранты, которые они получают", - отметил автор фильма "Кулак революции" Максим Румянцев.







В Красноярске прошла презентация фильма Центра свободной журналистики "Кулак революции". Часовая документальная картина открывает теневую сторону деятельности некоммерческих объединений на территории РФ, приводит факты о систематических попытках спецслужб иностранных государств дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.Фильм анализирует используемые иностранными разведками схемы привлечения населения страны для создания протестной активности. "Кулак революции" освещает также деятельность НКО на территории Красноярского края, в частности, шумную кампанию против строительства завода ферросплавов в 2012 году."Люди выступают за экологию, но при этом они угрожают разжиганием революции в регионах. Расслаивают общество, создают негативное отношение одной социальной группы к другой. Их задача не улучшить ситуацию, не решить конкретную проблему, а её создать, сконцентрировать внимание общества на этой проблематике и зарабатывать на этом политические баллы и в том числе отрабатывать те гранты, которые они получают", - отметил автор фильма "Кулак революции" Максим Румянцев.







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