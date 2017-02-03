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03.02.17 08:43 Красноярские водители не спешат уступать дорогу автомобилям "скорой помощи"





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А вот и первый нарушитель, уже спустя полчаса после начала рейда. Водитель "Лэнд Ровера" не пропустил скорую. Скорее всего, его проверят и на тонировку.



Свою вину водитель внедорожника не признаёт. В его отношении составляют протокол и ловля на живца продолжается. Следующий нарушитель - автоледи. Несколько минут препятствовала проезду спецтранспорта.



- Я видела, но автомобили всегда по левой стороне едут. Там было всё свободно и все освобождали левый ряд.



А ведь похожими аргументами пользовалась и женщина-таксист, которая



Виталий - водитель скорой. Признаётся, к хамству водителей уже привык. И про то, что экстренным службам могут разрешить таранить автомобили, слышал. "Это нереально. Кто машины ремонтировать будет? Машины менять надо. Типа "КрАЗа" брать", - считает водитель.



Этот рейд не последний. Полицейские продолжат устраивать проверки на красноярских улицах, чтобы помочь экстренным службам быть действительно оперативными.





Патрульная машина следует прямо за каретой скорой помощи. Впрочем, внутри не бригада врачей, а полицейские. Долго ждать не приходится - почти сразу встречается водитель, который не желает реагировать на мигалки и звуковые сигналы.А вот и первый нарушитель, уже спустя полчаса после начала рейда. Водитель "Лэнд Ровера" не пропустил скорую. Скорее всего, его проверят и на тонировку.Свою вину водитель внедорожника не признаёт. В его отношении составляют протокол и ловля на живца продолжается. Следующий нарушитель - автоледи. Несколько минут препятствовала проезду спецтранспорта.А ведь похожими аргументами пользовалась и женщина-таксист, которая загородила проезд скорой на Гастелло неделю назад. Санкции те же. "За данное правонарушение грозит штраф 500 рублей, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Это решает суд в зависимости от степени нарушения", - сообщила старший инспектор по пропаганде полка ДПС ГИБДД Красноярска Ксения Хахулина.Виталий - водитель скорой. Признаётся, к хамству водителей уже привык. И про то, что экстренным службам могут разрешить таранить автомобили, слышал. "Это нереально. Кто машины ремонтировать будет? Машины менять надо. Типа "КрАЗа" брать", - считает водитель.Этот рейд не последний. Полицейские продолжат устраивать проверки на красноярских улицах, чтобы помочь экстренным службам быть действительно оперативными. Владимир ЖАРИНОВ

















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