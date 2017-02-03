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НОВОСТИ | Общество





03.02.17 08:43 Красноярские водители не спешат уступать дорогу автомобилям "скорой помощи"



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Патрульная машина следует прямо за каретой скорой помощи. Впрочем, внутри не бригада врачей, а полицейские. Долго ждать не приходится - почти сразу встречается водитель, который не желает реагировать на мигалки и звуковые сигналы.

А вот и первый нарушитель, уже спустя полчаса после начала рейда. Водитель "Лэнд Ровера" не пропустил скорую. Скорее всего, его проверят и на тонировку.

Свою вину водитель внедорожника не признаёт. В его отношении составляют протокол и ловля на живца продолжается. Следующий нарушитель - автоледи. Несколько минут препятствовала проезду спецтранспорта.

- Я видела, но автомобили всегда по левой стороне едут. Там было всё свободно и все освобождали левый ряд.

А ведь похожими аргументами пользовалась и женщина-таксист, которая загородила проезд скорой на Гастелло неделю назад. Санкции те же. "За данное правонарушение грозит штраф 500 рублей, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Это решает суд в зависимости от степени нарушения", - сообщила старший инспектор по пропаганде полка ДПС ГИБДД Красноярска Ксения Хахулина.

Виталий - водитель скорой. Признаётся, к хамству водителей уже привык. И про то, что экстренным службам могут разрешить таранить автомобили, слышал. "Это нереально. Кто машины ремонтировать будет? Машины менять надо. Типа "КрАЗа" брать", - считает водитель.

Этот рейд не последний. Полицейские продолжат устраивать проверки на красноярских улицах, чтобы помочь экстренным службам быть действительно оперативными.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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