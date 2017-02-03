НОВОСТИ | Экономика













03.02.17 11:35 Красноярских коммунальщиков уличили в завышении тарифов





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Тем временем, красноярцам решили вернуть 165 миллионов, собранных на капитальный ремонт. Это субсидии от правительства, компенсирующие расходы на капремонт для пенсионеров старше 70 лет. Теперь деньги поступили из федерального бюджета, до этого субсидирование шло из краевой казны.







В Красноярском крае ресурсоснабжающие организации незаконно повысили тарифы, чтобы оплатить для себя медобслуживание, охрану, аренду. Речь идёт о превышении на 1 миллиард 350 миллионов рублей. В тариф включались затраты, не связанные с производством и реализацией коммунальных ресурсов. Проверки провели в "Красноярскэнергосбыте", "Енисейской ТГК-13", "КрасТЭК" и "КРЭК". Прокуратура потребовала, чтобы при утверждении тарифов на 17 год выручку ресурсоснабжающих компаний уменьшили более чем на миллиард.Тем временем, красноярцам решили вернуть 165 миллионов, собранных на капитальный ремонт. Это субсидии от правительства, компенсирующие расходы на капремонт для пенсионеров старше 70 лет. Теперь деньги поступили из федерального бюджета, до этого субсидирование шло из краевой казны.







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