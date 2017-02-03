ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





03.02.17 11:35 Красноярских коммунальщиков уличили в завышении тарифов



Фото Видео репортаж Видео
В Красноярском крае ресурсоснабжающие организации незаконно повысили тарифы, чтобы оплатить для себя медобслуживание, охрану, аренду. Речь идёт о превышении на 1 миллиард 350 миллионов рублей. В тариф включались затраты, не связанные с производством и реализацией коммунальных ресурсов. Проверки провели в "Красноярскэнергосбыте", "Енисейской ТГК-13", "КрасТЭК" и "КРЭК". Прокуратура потребовала, чтобы при утверждении тарифов на 17 год выручку ресурсоснабжающих компаний уменьшили более чем на миллиард.

Тем временем, красноярцам решили вернуть 165 миллионов, собранных на капитальный ремонт. Это субсидии от правительства, компенсирующие расходы на капремонт для пенсионеров старше 70 лет. Теперь деньги поступили из федерального бюджета, до этого субсидирование шло из краевой казны.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.