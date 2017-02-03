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03.02.17 08:40 В Красноярске изыщут средства на программу помощи при покупке жилья для молодых семей





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"Источник будет найден. Этим источником будут деньги, которые сложатся в результате экономии по муниципальным контрактам. И в марте мы внесём на рассмотрение депутатов городского совета поправку, которая предусмотрит выделение средств на финансирование данной программы", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.







Несмотря на недостаток денег, красноярским молодым семьям продолжат помогать с покупкой квартир. Глава города заявил, что замороженной программе вернут финансирование. "Вести" рассказывали, из-за дефицита бюджета в полмиллиарда рублей было решено сэкономить на выделении субсидий. Десять лет подряд администрация города тратила по 50 миллионов рублей ежегодно. Полтысячи молодых семей благодаря этому улучшили условия проживания. Сейчас необходимо найти деньги на продолжение работы - бюджет ждёт корректировка."Источник будет найден. Этим источником будут деньги, которые сложатся в результате экономии по муниципальным контрактам. И в марте мы внесём на рассмотрение депутатов городского совета поправку, которая предусмотрит выделение средств на финансирование данной программы", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.











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