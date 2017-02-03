НОВОСТИ | Общество













03.02.17 08:48 Красноярским водителям устроили проверку на трезвость





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- И мама осталась дома, и дочь, и работу потерял. Теперь всё придётся восстанавливать с нуля.



- Я не осознавал, думал, дадут 15 суток или отработку, не думал, что попаду за решётку.



264 статью дополнили в 15 году; согласно примечанию 1, после административного штрафа следует уже уголовная ответственность - лишение свободы до 2-х лет. В прошлом году под новую статью в крае попали более 1000 водителей, реальные сроки получили 104 человека. Среди них одна женщина.



"Хотелось бы предупредить, потому что лица, привлечённые к уголовной ответственности, могут создать проблемы своим детям, если дети собираются служить в структурах. Могут возникнуть очень серьёзные проблемы даже из-за такого преступления. Это преступление", - подчеркнула начальник уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Красноярскому краю Наталья Сергеева.



Если нарисовать портрет людей, которые во второй, третий и так далее раз садятся пьяным за руль, то это мужчина до 30 лет. Это может быть бизнесмен, соцработник и даже безработный. Но что интересно: четверть (25%) живут в официальном браке, больше трети (36%) - в гражданском, и 39% - с родителями. То есть в большинстве своём - мужчины, не желающие брать на себя ответственность. Из их числа треть - это те, кто никогда не имел водительского удостоверения.



"Эти люди являются автовладельцами, они несут ответственность за то, что управляют средством повышенной опасности. И конечно, они владеют таким средством коммуникации, как интернет. Там информация об ответственности широко тиражируется", - отметила инспектор по пропаганде ГИБДД Красноярска Галина Круглова.



Каждого попавшегося пьяным за рулём первый раз предупреждают об опасности получить реальный срок, но водители не воспринимают это всерьёз, пока за спиной не захлопнется решётка.





Иван Гаврилов, как и все, кто сейчас сидит в колониях за повторное пьяное вождение, и предположить не мог, что может попасть за решётку. Ведь раньше можно было отделаться штрафом, принудительными работами или арестом на 15 суток.264 статью дополнили в 15 году; согласно примечанию 1, после административного штрафа следует уже уголовная ответственность - лишение свободы до 2-х лет. В прошлом году под новую статью в крае попали более 1000 водителей, реальные сроки получили 104 человека. Среди них одна женщина."Хотелось бы предупредить, потому что лица, привлечённые к уголовной ответственности, могут создать проблемы своим детям, если дети собираются служить в структурах. Могут возникнуть очень серьёзные проблемы даже из-за такого преступления. Это преступление", - подчеркнула начальник уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Красноярскому краю Наталья Сергеева.Если нарисовать портрет людей, которые во второй, третий и так далее раз садятся пьяным за руль, то это мужчина до 30 лет. Это может быть бизнесмен, соцработник и даже безработный. Но что интересно: четверть (25%) живут в официальном браке, больше трети (36%) - в гражданском, и 39% - с родителями. То есть в большинстве своём - мужчины, не желающие брать на себя ответственность. Из их числа треть - это те, кто никогда не имел водительского удостоверения."Эти люди являются автовладельцами, они несут ответственность за то, что управляют средством повышенной опасности. И конечно, они владеют таким средством коммуникации, как интернет. Там информация об ответственности широко тиражируется", - отметила инспектор по пропаганде ГИБДД Красноярска Галина Круглова.Каждого попавшегося пьяным за рулём первый раз предупреждают об опасности получить реальный срок, но водители не воспринимают это всерьёз, пока за спиной не захлопнется решётка. Вадим КУЛИКОВ

















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