НОВОСТИ | Общество













03.02.17 08:55 Бородинских полицейских наградили за отказ от взятки





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"Нами был остановлен водитель, лишённый права управления. Чтобы избежать ответственности, он предложил 10 тысяч рублей. Мы сообщили в дежурную часть, выехала следственно-оперативная группа, впоследствии было возбуждено уголовное дело", - рассказал инспектор ДПС Дмитрий Соколовский.







Новый глава краевой полиции Александр Речицкий поощрил двух сотрудников из Бородина за моральную устойчивость. Как заявил генерал, теперь сотрудники МВД в крае будут получать награды за то, что отказались от взятки. Такая практика существует в других регионах. Так, в Татарстане наркодилер с мешком героина хотел откупиться миллионом рублей. За проявленную сознательность полицейскому дали квартиру. Сегодня же двум офицерам ДПС вручили наручные часы."Нами был остановлен водитель, лишённый права управления. Чтобы избежать ответственности, он предложил 10 тысяч рублей. Мы сообщили в дежурную часть, выехала следственно-оперативная группа, впоследствии было возбуждено уголовное дело", - рассказал инспектор ДПС Дмитрий Соколовский.











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