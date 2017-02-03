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03.02.17 09:04 В Красноярском крае снизились долги по зарплате





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К началу 2017 года в Красноярском крае значительно уменьшились долги по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона со ссылкой на данные Красноярскстата. По информации ведомства, задолженность снизилась до 80 миллионов рублей. Тогда как к осени 2016-го предприятия задолжали своим работникам почти 190 миллионов рублей. В крупных должниках оказались 11 организаций, которые были привлечены к административной ответственности по инициативе прокуроров.







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