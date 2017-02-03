НОВОСТИ | Общество













03.02.17 09:09 В Красноярске стартовала акция "Спроси онколога"





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ул. 1-я Смоленская, 16.







В Красноярске объявлена акция "Спроси онколога". Она приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака, который проходит 4 февраля. Каждый желающий может воспользоваться бесплатной услугой медицинского консультирования по проблемам онкологии. Если человек не состоит на учёте в краевом онкодиспансере, но хочет проконсультироваться со специалистом по тем или иным вопросам, он может прийти на приём, который ведут два квалифицированных онколога. Акция пройдёт по адресу:







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