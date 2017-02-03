НОВОСТИ | Общество













03.02.17 09:19 Жительнице Лесосибирска грозит тюрьма за растрату чужих денег





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Как позже выяснилось, средства начислили по ошибке одного из ведомств. На просьбы вернуть деньги девушка не отреагировала, поэтому дело направлено в суд. Речь идёт уже о краже, наказание за которую - до двух лет тюрьмы.







По ошибке получила 300 тысяч рублей и теперь может отправиться в тюрьму. В Лесосибирске 18-летней девушке на счёт перевели 330 тысяч. Будучи получателем пенсии, она приняла их за перерасчёт и потратила.Как позже выяснилось, средства начислили по ошибке одного из ведомств. На просьбы вернуть деньги девушка не отреагировала, поэтому дело направлено в суд. Речь идёт уже о краже, наказание за которую - до двух лет тюрьмы.







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