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03.02.17 11:31 В Красноярске супружескую пару дважды задержали за вождение в нетрезвом виде





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"Он её отчитывал, что это аморально. Однако в среду сам точно так же попался. Я думаю, что этот маршрут мы возьмём в это время на контроль, чтобы в дальнейшем эту семейную пару ещё отследить", - сказал заместитель командира полка ДПС ГИБДД Красноярска Сергей Молявко.







Рейды "Пьяный водитель" в Красноярске теперь будут проводить и днём. Эта практика уже показала свою эффективность. Дорожные полицейские столкнулись с необычным случаем. На одном и том же перекрёстке сначала поймали нетрезвую автоледи за рулём, а на следующий день её мужа. Причём в первый раз он сидел рядом, на пассажирском сиденье."Он её отчитывал, что это аморально. Однако в среду сам точно так же попался. Я думаю, что этот маршрут мы возьмём в это время на контроль, чтобы в дальнейшем эту семейную пару ещё отследить", - сказал заместитель командира полка ДПС ГИБДД Красноярска Сергей Молявко.







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