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|03.02.17 17:26 В Боготоле учительница спасла оставленных без присмотра детей
В Боготоле учительница спасла детей. На её урок не пришла 9-летняя девочка из многодетной семьи. Педагог заволновалась, ведь мать третьеклассницы не предупредила об отгуле дочери.
Учитель отправилась проведать семью и застала ребятишек 9-ти, 4-х и 2-х лет одних. Они были заперты в холодном частном доме. Печь никто не топил, а нерадивая мать распивала спиртные напитки в другом месте. Дети сейчас госпитализированы, в суд направлены материалы для лишения женщины родительских прав.
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