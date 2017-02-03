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03.02.17 17:26 В Боготоле учительница спасла оставленных без присмотра детей





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Учитель отправилась проведать семью и застала ребятишек 9-ти, 4-х и 2-х лет одних. Они были заперты в холодном частном доме. Печь никто не топил, а нерадивая мать распивала спиртные напитки в другом месте. Дети сейчас госпитализированы, в суд направлены материалы для лишения женщины родительских прав.







В Боготоле учительница спасла детей. На её урок не пришла 9-летняя девочка из многодетной семьи. Педагог заволновалась, ведь мать третьеклассницы не предупредила об отгуле дочери.Учитель отправилась проведать семью и застала ребятишек 9-ти, 4-х и 2-х лет одних. Они были заперты в холодном частном доме. Печь никто не топил, а нерадивая мать распивала спиртные напитки в другом месте. Дети сейчас госпитализированы, в суд направлены материалы для лишения женщины родительских прав.







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