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|06.02.17 09:37 Вести. Красноярск. События недели от 05.02.2017
В этом выпуске:
- В будни, средь бела дня в Красноярске задержали более 30 пьяных водителей. А мы встретились с теми, кто попал за решётку на несколько лет за повторную езду под шафе.
- Туристы разогнали зверей. Часть заповедника "Столбы" закрыли для посещения на три года. Как защитить природу от человека, который, казалось бы, этой природой искренне дорожит?
- Олимпиада для рабочих рук. Учащиеся и выпускники техникумов, училищ, колледжей почти неделю определяли лучшего из лучших на региональном чемпионате "WorldSkills".
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