НОВОСТИ













06.02.17 09:37 Вести. Красноярск. События недели от 05.02.2017

В этом выпуске:



- В будни, средь бела дня в Красноярске задержали более 30 пьяных водителей. А мы встретились с теми, кто попал за решётку на несколько лет за повторную езду под шафе.



- Туристы разогнали зверей. Часть заповедника "Столбы" закрыли для посещения на три года. Как защитить природу от человека, который, казалось бы, этой природой искренне дорожит?



- Олимпиада для рабочих рук. Учащиеся и выпускники техникумов, училищ, колледжей почти неделю определяли лучшего из лучших на региональном чемпионате "WorldSkills".





- В будни, средь бела дня в Красноярске задержали более 30 пьяных водителей. А мы встретились с теми, кто попал за решётку на несколько лет за повторную езду под шафе.- Туристы разогнали зверей. Часть заповедника "Столбы" закрыли для посещения на три года. Как защитить природу от человека, который, казалось бы, этой природой искренне дорожит?- Олимпиада для рабочих рук. Учащиеся и выпускники техникумов, училищ, колледжей почти неделю определяли лучшего из лучших на региональном чемпионате "WorldSkills".







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













