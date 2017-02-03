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03.02.17 17:23 В Красноярске стартовала операция "Чистое стекло"





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Но внимание машина всё же привлекла. На этой неделе полиция проводит спецоперацию "Чистое стекло". Останавливают всех - старенькие "Жигули" и престижные внедорожники. Кроме штрафа нарушителю выписывают и требование очистить совесть и окно.



"Если водитель не прекращает противоправные действия, на следующие сутки он попадает в поле зрения сотрудников ГАИ, они доставляют его в суд по статье 19.3", - пояснил инспектор по пропаганде Александр Козлов.



Сейчас во дворе ГАИ стоит джип "Чероки". Его владелец отказался измерить светопропускаемость стёкол и доставлен в мировой суд Центрального района. Ему грозит до 15 суток административного ареста за неподчинение требованиям полицейских. А авто доставят на штрафплощадку. Пребывание там обойдётся в 30 рублей за каждый час".



Всего за сутки полиция изловила 300 любителей кататься с чёрными окнами. Облавы организованы и на крупных парковках, в том числе и смешанными патрулями. Стоящие машины штрафовать нельзя, но из них составляют базу данных. Информацию передадут участковому, который должен будет провести беседу. Такая мера применяется впервые. Нововведения связывают с новым начальником МВД края Александром Речицким. До этого он служил на Кавказе и является сторонником жёсткой борьбы с преступностью.





За тонировку лобового и двух боковых стёкол Виталий Никонов отдал почти 3000 рублей. Теперь придётся заплатить ещё 500, ведь светозащитная плёнка является нарушением. Хотя и выглядит эффектно. "Нравится, когда она вот такая. Чтобы внимание не привлекало. В салоне много личных вещей", - пояснил владелец тонированного автомобиля Виталий Никонов.Но внимание машина всё же привлекла. На этой неделе полиция проводит спецоперацию "Чистое стекло". Останавливают всех - старенькие "Жигули" и престижные внедорожники. Кроме штрафа нарушителю выписывают и требование очистить совесть и окно."Если водитель не прекращает противоправные действия, на следующие сутки он попадает в поле зрения сотрудников ГАИ, они доставляют его в суд по статье 19.3", - пояснил инспектор по пропаганде Александр Козлов.Сейчас во дворе ГАИ стоит джип "Чероки". Его владелец отказался измерить светопропускаемость стёкол и доставлен в мировой суд Центрального района. Ему грозит до 15 суток административного ареста за неподчинение требованиям полицейских. А авто доставят на штрафплощадку. Пребывание там обойдётся в 30 рублей за каждый час".Всего за сутки полиция изловила 300 любителей кататься с чёрными окнами. Облавы организованы и на крупных парковках, в том числе и смешанными патрулями. Стоящие машины штрафовать нельзя, но из них составляют базу данных. Информацию передадут участковому, который должен будет провести беседу. Такая мера применяется впервые. Нововведения связывают с новым начальником МВД края Александром Речицким. До этого он служил на Кавказе и является сторонником жёсткой борьбы с преступностью. Роман РЫКОВ

















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