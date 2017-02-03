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03.02.17 17:19 В Красноярске отловом бродячих собак займётся новая организация





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Стокилометровая дистанция между собаками и подрядчиком первое, что настораживает. В Рыбинский район будут увозить животных на передержку. В штате 13 специалистов по отлову, а в очереди уже накопилось полтысячи заявок. При этом усыпить можно не больше 70% отловленных. Остальных стерилизовать.



"По расчётам 700 голов на эвтаназию. Если животному будет требоваться стерилизация, передержка после всех мероприятий, после семи дней мы готовы их забрать себе или пристроить", - рассказала подрядчик, директор фонда "Белка и Стрелка" Ирина Лубинец.



Фонд уже работал в районах края. Зайти в Красноярск решились после изгнания прежнего подрядчика, его обвиняли в убийствах, а не стерилизации и передержке. Занизили стоимость контракта - за полтора миллиона рублей предложили решение собачьего вопроса. За год отловят тысячу голов. Кстати, к "Белке и Стрелке" уже были претензии от зоозащитников. Их называли чуть ли не живодёрами. Но теперь за фондом будут следить в режиме онлайн.



"Все отловленные особи должны будут иметь фотографию. Также в пункте передержки должна быть установлена круглосуточная онлайн-трансляция видео в общедоступный источник", - пояснил Представитель департамента городского хозяйства Красноярска Александр Михайлов.



Прежний подрядчик подходил к вопросу предельно прагматично: только бизнес, ничего личного. Новый мечтает построить приют для бездомных собак и кошек. Правда, деньги на это будет просить у людей, бизнеса, власти. Как это отразится на работе, пока сложно сказать. А контракт должен быть подписан уже 6 февраля.





Эта женщина по образованию ветеринар, по призванию благотворитель. Именно ей предстоит заниматься отловом и стерилизацией бродячих собак в Красноярске. Благотворительный фонд "Белка и Стрелка", который возглавляет Ирина Лубинец, выиграл муниципальный контракт. Сегодня нового подрядчика представили общественности.Стокилометровая дистанция между собаками и подрядчиком первое, что настораживает. В Рыбинский район будут увозить животных на передержку. В штате 13 специалистов по отлову, а в очереди уже накопилось полтысячи заявок. При этом усыпить можно не больше 70% отловленных. Остальных стерилизовать."По расчётам 700 голов на эвтаназию. Если животному будет требоваться стерилизация, передержка после всех мероприятий, после семи дней мы готовы их забрать себе или пристроить", - рассказала подрядчик, директор фонда "Белка и Стрелка" Ирина Лубинец.Фонд уже работал в районах края. Зайти в Красноярск решились после изгнания прежнего подрядчика, его обвиняли в убийствах, а не стерилизации и передержке. Занизили стоимость контракта - за полтора миллиона рублей предложили решение собачьего вопроса. За год отловят тысячу голов. Кстати, к "Белке и Стрелке" уже были претензии от зоозащитников. Их называли чуть ли не живодёрами. Но теперь за фондом будут следить в режиме онлайн."Все отловленные особи должны будут иметь фотографию. Также в пункте передержки должна быть установлена круглосуточная онлайн-трансляция видео в общедоступный источник", - пояснил Представитель департамента городского хозяйства Красноярска Александр Михайлов.Прежний подрядчик подходил к вопросу предельно прагматично: только бизнес, ничего личного. Новый мечтает построить приют для бездомных собак и кошек. Правда, деньги на это будет просить у людей, бизнеса, власти. Как это отразится на работе, пока сложно сказать. А контракт должен быть подписан уже 6 февраля. Владимир БОГОМОЛОВ













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