НОВОСТИ | Экономика













03.02.17 17:30 Вице-президент "Норникеля" и ректор СФУ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества





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Кроме того, прошла встреча с руководством одного из ведущих региональных банков. На Красноярском экономическом форуме подпишут соглашение по строительству современного жилья для жителей посёлка Тухард, сейчас там постоянно проживает около тысячи человек. Посёлок получит новую жизнь.



"Мы намерены сделать проект, который будет отвечать всем современным условиям проживания, это и коммунальная инфраструктура, и котельная, которую надо будет построить заново под новые технологии. Это крупномасштабный проект", - рассказала вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных.











Вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных провела встречу с ректором СФУ Евгением Вагановым. Обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. "Норникель" уже вложил около 90 миллионов рублей в создание научно-технологического центра и оснащение лабораторий. В этом году выделят ещё 30 миллионов.Кроме того, прошла встреча с руководством одного из ведущих региональных банков. На Красноярском экономическом форуме подпишут соглашение по строительству современного жилья для жителей посёлка Тухард, сейчас там постоянно проживает около тысячи человек. Посёлок получит новую жизнь."Мы намерены сделать проект, который будет отвечать всем современным условиям проживания, это и коммунальная инфраструктура, и котельная, которую надо будет построить заново под новые технологии. Это крупномасштабный проект", - рассказала вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных.







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