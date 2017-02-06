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НОВОСТИ | Общество





06.02.17 11:47 В Красноярске прошла дегустация космической еды



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Лекцию о здоровой пище читает космонавт Александр Лазуткин. В Красноярск он привёз целый пакет "космической" еды. Её главная особенность - долгое хранение. В космическом корабле главного по кухне нет, поэтому каждый сам себе шеф-повар. Достаточно просто добавить воды.

Перед полётом каждому звёздному путешественнику формируют собственный набор продуктов, исходя из личных вкусов. В рационе космонавтов всем знакомые блюда - щи да каша. Обязательно едят молочное - в невесомости кальций быстро вымывается из организма.

Вот так выглядит стандартное блюдо из рациона космонавта. В данном случае сорпа с лапшой. Она представляет собой сублимированный обезвоженный брикет. Чтобы его приготовить, нужно вскрыть один край и через специальный краник залить кипяток. С другой стороны развернуть трубочку и пить как коктейль.

К слову, алкоголь на орбите также употребляют. Спиртовая настойка элеутерококка по градусам похожа на коньяк. Для тонуса можно выпивать чайную ложечку. Также на космическую станцию провозят контрабандой сало или колбасу. А однажды американцы сделали сюрприз - на шаттле привезли мороженое.

"Я брал его, распаковывал и получал удовольствие. Я три месяца был в космосе, а это только что с Земли", - рассказал космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

Кулинарное занятие проводилось в рамках проекта "Космическая одиссея", это своеобразный кастинг для полёта на орбиту жителей Красноярска. Сейчас осталось 15 претендентов из 48. "Вести" будут следить за отбором.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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