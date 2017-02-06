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06.02.17 11:47 В Красноярске прошла дегустация космической еды





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Перед полётом каждому звёздному путешественнику формируют собственный набор продуктов, исходя из личных вкусов. В рационе космонавтов всем знакомые блюда - щи да каша. Обязательно едят молочное - в невесомости кальций быстро вымывается из организма.



Вот так выглядит стандартное блюдо из рациона космонавта. В данном случае сорпа с лапшой. Она представляет собой сублимированный обезвоженный брикет. Чтобы его приготовить, нужно вскрыть один край и через специальный краник залить кипяток. С другой стороны развернуть трубочку и пить как коктейль.



К слову, алкоголь на орбите также употребляют. Спиртовая настойка элеутерококка по градусам похожа на коньяк. Для тонуса можно выпивать чайную ложечку. Также на космическую станцию провозят контрабандой сало или колбасу. А однажды американцы сделали сюрприз - на шаттле привезли мороженое.



"Я брал его, распаковывал и получал удовольствие. Я три месяца был в космосе, а это только что с Земли", - рассказал космонавт, Герой России Александр Лазуткин.



Кулинарное занятие проводилось в рамках проекта





Лекцию о здоровой пище читает космонавт Александр Лазуткин. В Красноярск он привёз целый пакет "космической" еды. Её главная особенность - долгое хранение. В космическом корабле главного по кухне нет, поэтому каждый сам себе шеф-повар. Достаточно просто добавить воды.Перед полётом каждому звёздному путешественнику формируют собственный набор продуктов, исходя из личных вкусов. В рационе космонавтов всем знакомые блюда - щи да каша. Обязательно едят молочное - в невесомости кальций быстро вымывается из организма.Вот так выглядит стандартное блюдо из рациона космонавта. В данном случае сорпа с лапшой. Она представляет собой сублимированный обезвоженный брикет. Чтобы его приготовить, нужно вскрыть один край и через специальный краник залить кипяток. С другой стороны развернуть трубочку и пить как коктейль.К слову, алкоголь на орбите также употребляют. Спиртовая настойка элеутерококка по градусам похожа на коньяк. Для тонуса можно выпивать чайную ложечку. Также на космическую станцию провозят контрабандой сало или колбасу. А однажды американцы сделали сюрприз - на шаттле привезли мороженое."Я брал его, распаковывал и получал удовольствие. Я три месяца был в космосе, а это только что с Земли", - рассказал космонавт, Герой России Александр Лазуткин.Кулинарное занятие проводилось в рамках проекта "Космическая одиссея" , это своеобразный кастинг для полёта на орбиту жителей Красноярска. Сейчас осталось 15 претендентов из 48. "Вести" будут следить за отбором. Роман РЫКОВ

















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