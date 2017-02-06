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06.02.17 11:50 Сборная России по хоккею с мячом уступила шведам в финале чемпионата мира





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Таким образом, шведы смогли прервать серию российской команды из четырёх побед подряд на чемпионатах мира по бенди. Напомним, в этот раз команда сражалась без Сергея Ломанова-младшего, который по решению главного тренера Сергея Мяуса был вынужден покинуть сборную.







Сборная России по хоккею с мячом уступила шведам в финале чемпионата мира. Игра состоялась на льду противника в городе Сандвикене. Красноярск в сборной представляли три хоккеиста команды "Енисей": Роман Черных, Михаил Прокопьев и Алмаз Миргазов, который отличился и забил один из голов соперникам. После первого тайма шведы проигрывали россиянам 1:3, но во второй половине матча реабилитировались. В результате счёт 4:3, и сборная России заняла вторую ступень пьедестала.Таким образом, шведы смогли прервать серию российской команды из четырёх побед подряд на чемпионатах мира по бенди. Напомним, в этот раз команда сражалась без Сергея Ломанова-младшего, который по решению главного тренера Сергея Мяуса был вынужден покинуть сборную.











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