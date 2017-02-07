НОВОСТИ | Общество













07.02.17 11:44 Отсутствием уличного освещения в Новочернореченском заинтересовалась автополиция





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"В ближайшее время освещение на улица посёлка Новочернореченский должно появиться. Если этого не произойдёт, сотрудники ГАИ также выдадут предписание на устранение этих недостатков и дадут определённые сроки. Если это будет не исполнено, глава будет оштрафован за халатность", - сообщил старший инспектор УГИБДД по Красноярскому краю Александр Козлов.







История с отсутствием света в посёлке Новочернореченский получила продолжение, проблемой заинтересовались дорожные полицейские. Напомним, "Вести" рассказывали, что в Козульском районе школьникам приходится каждый день преодолевать приличные расстояния по сугробам и дорогам, больше похожим на ледяные горки. Причём в полной темноте. Из-за задолженности местной администрации освещение не работает на большинстве улиц. После выхода сюжета с выездной проверкой в посёлок прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас идут переговоры о том, чтобы детей к учебному заведению подвозили автобусами."В ближайшее время освещение на улица посёлка Новочернореченский должно появиться. Если этого не произойдёт, сотрудники ГАИ также выдадут предписание на устранение этих недостатков и дадут определённые сроки. Если это будет не исполнено, глава будет оштрафован за халатность", - сообщил старший инспектор УГИБДД по Красноярскому краю Александр Козлов.











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