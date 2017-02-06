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06.02.17 17:21 Арестован подозреваемый в нападении на отделения банков в Советском районе





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Банковский налётчик арестован. Об этом сообщили в полиции. 27-летний мужчина, подозреваемый в нападении на отделения банков в Советском районе Красноярска, взят под стражу. "Вести" рассказывали, как в пятницу ночью неизвестный в маске ограбил отделение банка на улице Воронова, но в кассе оказались только 8 тысяч рублей, тогда злоумышленник поехал в другой банк, в Северном, но там был обезоружен охранниками. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. При обыске у него изъяли травматический пистолет и пули.













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