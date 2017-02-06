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НОВОСТИ | Общество





06.02.17 17:29 В Красноярске прошёл благотворительный марафон "Искусство во имя жизни"



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Аукцион впервые проходит в рамках 8-го международного фестиваля "Парад звёзд в Оперном". Из лотов - пригласительные билеты на спектакли фестиваля, а также именное место в зале на все постановки 39-го театрального сезона. Но есть особенный лот, который предоставила дочь знаменитой артистки.

"Одним из важных и интересных лотов будет личное кольцо из коллекции Елены Васильевны Образцовой. Это потрясающий изумруд с бриллиантами. Посмотрим, за какую цену он продастся", - рассказала директор театра оперы и балета Cветлана Гузий.

Мероприятие проводится совместно с благотворительным фондом "Бумеранг добра" и онкологическим центром имени Крыжановского. Вырученные средства организаторы передадут в поддержку людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

"Такой аукцион мы проводим впервые совместно с театром, поэтому опыта не имеем; насколько будет эффективным, покажет сегодняшний день. Но в любом случае, мы формируем культуру благотворительности, а не только собираем средства, и я думаю, наш пример будет показательным для Красноярска и края", - отметил председатель правления региональной общественной благотворительной организации "Бумеранг добра" Владимир Баимов.

За этот вечер собрали 700 тысяч рублей, продав все лоты. Кольцо Елены Образцовой, стартовая цена которого была 250 тысяч рублей, ушло с молотка за 320 тысяч. К слову, принять участие в благотворительном марафоне может любой желающий. Для этого необходимо отправить с мобильного телефона СМС. Итоги марафона "Искусство во имя жизни" подведут 31 марта на финальном гала-концерте "Парада звёзд в Оперном".


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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