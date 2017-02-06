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НОВОСТИ | Общество





06.02.17 17:23 Парковка у Театральной площади стала бесплатной



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Площадка в самом центре города у Коммунального моста вновь никому не нужна. Несколько лет это место "украшала" стальная конструкция - в народе называли крабом или каракатицей. Её обещали снести в 2012 году. В 2013 хотели обустроить развлекательную площадку с кинотеатром и сетью быстрого питания. Затем мэрия думала сделать на месте долгостроя филиал краеведческого музея. Снесли узнаваемый каркас только в ноябре 2015-го. А через полгода на его месте появилась платная парковка на 235 мест.

Уже тогда эта идея казалась сомнительной. Парковка находится слишком далеко и от городской администрации и от торговых комплексов. Даже чтобы просто выйти на набережную, нужно преодолеть примерно 200 метров до ближайшего пешеходного перехода.

При этом расценки на парковку особо низкими назвать нельзя. Абонемент на месяц обходился в 2,5 тысячи рублей, годовой абонемент - 18 тысяч. К слову, за сохранность транспорта никто не отвечал. И вот наконец в Красцветмете, который владеет территорией, признали, что стоянка оказалась убыточной. Проект провалился. К слову, цена этой ошибки - почти 20 миллионов рублей. Именно столько потратил собственник участка на обустройство.

Сейчас парковаться здесь можно абсолютно бесплатно. Шлагбаум открыт. Хотя даже безвозмездно сюда никто особенно не заезжает. Что теперь будет на месте этой парковки, пока неизвестно. Собственники ещё не решили.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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