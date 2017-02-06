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НОВОСТИ | Общество





06.02.17 17:23 Родителям младшеклассников предстоит выбрать для своих детей новый предмет



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Ученики, разгадывая кроссворд, рассуждают на вечные темы: что отделяет нас от добрых целей? Зло. Какое качество необходимо человеку в общении? Честность. Это урок "основы православной культуры". Предмет не богословский, а культурологический, идёт один учебный год, в 4 классе раз в неделю. Детям объясняют, что такое семь таинств православной церкви, чем покаяние отличается от причастия, как вести себя в храме и так далее.

"Считают, что на таких уроках мы учим детей молиться, креститься, но мы этих аспектов не касаемся, только с культурологических позиций", - отметила учитель лицея №11 Клара Лучко.

Родители должны выбрать один из шести предметов. Отказаться совсем - нельзя. Больше половины записывают детей на основы светской этики - самый нейтральный вариант. На втором месте по популярности - основы мировых религиозных культур, на третьем - основы православия; один ученик в Красноярске захотел изучать основы буддизма; тех, кто выбрал ислам и иудаизм, пока не нашлось.

Чтобы решить, какой предмет нужен вашему ребёнку, следует ознакомиться с содержанием учебников. Они все утверждены федеральной программой. Например, основы мировых религиозных культур. Ребёнок познакомится с основами иудаизма, ислама, православия. А на предмете "основы светской этики" будет рассуждать о понятиях "любовь", "долг", "честность" и "дружба".

Родители часто выбирают формально, относясь к мировоззренческому уроку как к факультативу. Эту тенденцию хотят изменить: семьи пригласят на собрания, где покажут учебники и познакомят с учителями. Получилось, что предмет есть, а специалистов мало, педагоги сейчас массово садятся за парты.

"Есть курсы повышения квалификации в нашем краевом институте, любой учитель может подать заявку, пройти такие курсы и стать преподавателем", - пояснила руководитель главного управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.

По желанию можно приглашать на уроки священнослужителей. Выбирать предмет будут родители третьеклассников уже в этом феврале.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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