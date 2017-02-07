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07.02.17 08:34 Красноярцы помогают возродить Пост №1 в Краснодоне



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Смена караула сегодня особенно важна. Красноярские постовцы - школьники, кадеты и учащиеся техникумов - собрались на торжественное мероприятие, приуроченное к возрождению движения в Луганской народной республике. Комплекты с зимней и летней формой, нагрудные знаки Поста №1, а также памятные открытки с добрыми пожеланиями курсанты отправят в город Краснодон. Ребята признаются, для них это ответственный и важный день.

"Для меня это мероприятие - честь. Как-никак помощь нашим братьям. В первую очередь это поддержка. Мы показываем, что нам небезразлична их судьба, их будущее. Я бы пожелал хорошей службы и удачи", - сказал студент СибГАУ им. Решетнёва Григорий Калюжный.

На просьбу оказать помощь возрождённому движению "постовцев" откликнулось руководство города и края. "Виктор Александрович Толоконский нашёл возможным откликнуться на эту просьбу, и он прав в этом решении. Большой отклик находит это мероприятие и в сердцах наших детей, которые здесь несут службу. Дело это, безусловно, нужное и общенациональное. Поэтому очень рады, что нам доверили право помочь с транспортировкой формы, подготовкой к отправке. Дети, которые принимают в этом участие, также очень рады этому", - подчеркнул руководитель проекта "Пост №1" в Красноярске Сергей Покровский.

Ребята уверяют, на этом общение с новыми курсантами не закончится: связь будут поддерживать через Интернет.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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