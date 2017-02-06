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06.02.17 17:26 Красноярский биатлонист завоевал третью медаль Универсиады-2017





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Напомним, что Сергей до командной победы в эстафете завоевал серебро в индивидуальной гонке и золото в гонке преследования. К слову, этот список наград красноярца может ещё увеличиться, ведь соревнования у биатлонистов завершатся завтра, когда пройдут массовые старты.







Красноярский биатлонист Сергей Корастылёв выиграл третью медаль зимней Универсиады-2017. В Казахстане разыграли комплект наград в смешанной эстафете по биатлону, в которой российская студенческая сборная завоевала золото. Лариса Куклина, Ольга Шестерикова, Семён Сучилов и Сергей Корастылёв на 30 секунд опередили казахстанцев и на 2,5 минуты бронзовых призёров из Украины.Напомним, что Сергей до командной победы в эстафете завоевал серебро в индивидуальной гонке и золото в гонке преследования. К слову, этот список наград красноярца может ещё увеличиться, ведь соревнования у биатлонистов завершатся завтра, когда пройдут массовые старты.













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