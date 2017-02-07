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НОВОСТИ | Общество





07.02.17 08:40 В Берёзовке жители нового микрорайона оказались прописанными на пашне



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Несколько лет назад на окраине Берёзовки отстроились 10 улиц. Многие даже квартиры в городе продали, чтобы жить на земле. По документам она была предназначена для ЛПХ - личного подсобного хозяйства, уверяют жители.

- Мы купили земли населённого пункта по документам.

- Есть документ, кадастровый паспорт. А сейчас говорят, что всё недействительно. Как так?

Сейчас около ста семей имеют одно место прописки, причём необычное - они зарегистрированы прямо на сельскохозяйственной пашне. Но в администрации посёлка делать адресацию не спешат. Уповают на градостроительные нормы. Нужен проект планировки территории, а он обойдётся под два миллиона рублей.

"У вас здесь нет улиц. Чтобы улицы были, нужно сделать проект планировки. Приносите его, утверждаете через совет депутатов, и всё", - пояснил главный специалист по архитектуре Георгий Савельев.

Правда, на сторону некоторых жильцов встал Берёзовский районный суд. Он всё же постановил адреса присвоить. "Год назад соседка выиграла суд. Год пишет жалобы. Адресацию не дают. И приставы не исполняют исполнительный лист", - рассказала жительница посёлка Берёзовка Наталья Овчинникова.

И пока дома находятся в подвешенном состоянии, жители испытывают неудобства. Например, не могут получать почту. В эту часть Берёзовки не приезжает школьный автобус. Малышам приходится ходить километры по темноте - здесь нет уличного освещения. Скорую помощь вызвать трудно - невозможно указать точный адрес.

Сегодняшние переговоры с местными властями так ни к чему не привели. Рассерженные березовчане собираются взять реванш в следующем раунде и будут обращаться в вышестоящие инстанции.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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