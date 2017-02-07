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07.02.17 08:52 Красноярский край получит 26 миллиардов на строительство и ремонт дорог



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В этом году на дорожные работы в Красноярске и агломерации выделят свыше 2-х миллиардов рублей, более половины этой суммы потратят на краевой центр. В частности, на строительство двух виадуков, ведущих к объектам Универсиады. Проведут капитальный ремонт части Коммунального моста над Абаканской протокой, на проспекте Мира и Маркса. Всего отремонтируют более 70 объектов.

"В нормативном состоянии находится 224 километра дорог, т.е. 36%. К концу 18 года мы собираемся привести в соответствие 48% дорог. И до 25 года, исходя из программы, 85%", - сообщил первый заместитель главы города - руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков.

В следующем году особо значимым станет капремонт улицы Ленина и второй половины Коммунального моста. Губернатор подчеркнул, задержка, подобная той, что случилась во время строительства развязки на улицах Брянская-Калинина, не должна повториться. Также нужно тщательней следить за качеством работ.

"Можно лопатой разбрасывать, можно техникой ровным слоем. Программа на 10 лет, она очень большая. И мы через год-два уже не пустим на эти работы подрядчиков, которые не обладают самой современной техникой", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Приоритетным направлением остаётся ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах. Напомним, по поручению губернатора ежегодно, начиная с 2015 года, на эти цели выделяется миллиард рублей. "Буквально с 85 года таких средств на муниципальные образования не выделялось. Эта программа очень серьёзно позволяет улучшить дорожную сеть наших муниципалитетов", - подчеркнул министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин.

Особое внимание будет уделено аварийным участкам. Сейчас на территории Красноярска и агломерации таковых 49. В 2017 году это число сократится до 25. А ещё через год их останется всего пять.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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