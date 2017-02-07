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07.02.17 09:02 В Красноярском крае самые низкие цены на бензин





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Напомним, последнее подорожание бензина в нашем городе произошло в последний день января. Ценники поменяли сети "Газпромнефть" и "Красноярскнефтепродукт" - в среднем цены поднялись на 20 копеек.







Цены на бензин в Красноярском крае признаны самыми низкими по стране. Максимальная розничная стоимость бензина 92 марки в январе 2017 года составила 48 рублей 65 копеек за литр - такие цены были зафиксированы на АЗС в Якутии. Дешевле всего бензин самой популярной марки оказался в Красноярском крае - здесь его продавали по 33 рубля 34 копейки за литр.Напомним, последнее подорожание бензина в нашем городе произошло в последний день января. Ценники поменяли сети "Газпромнефть" и "Красноярскнефтепродукт" - в среднем цены поднялись на 20 копеек.







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