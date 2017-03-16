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Радио моей жизни



16.03.17 20:58 "Радио моей жизни": журналист Любовь Кочнева





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Любовь КОЧНЕВА, журналист, ведущая программ "Радио России. Красноярск":



Прежде всего вспоминается моё детство: далёкий северный городок Алдан в Якутии. Для школьников радио - это было окно в мир, именно по радио мы узнавали все новости, что происходит в большой стране. Москва, Ленинград - это очень-очень далеко от нас. Мы слушали всем классом, каждый у себя в квартире, репортажи с хоккейных матчей в Монреале и все опоздали на уроки, настолько захватывающей была игра.



Для нас радио было окном в мир, потому что оттуда слышались голоса актёров, "Театр у микрофона", программа "Ровесники". И если бы мне сказали, что пройдут годы и мои материалы будут звучать в программе "Ровесники", я бы подумала, что это что-то сверхъестественное. Но такое случилось. Радио - это ещё и судьба.







Прежде всего вспоминается моё детство: далёкий северный городок Алдан в Якутии. Для школьников радио - это было окно в мир, именно по радио мы узнавали все новости, что происходит в большой стране. Москва, Ленинград - это очень-очень далеко от нас. Мы слушали всем классом, каждый у себя в квартире, репортажи с хоккейных матчей в Монреале и все опоздали на уроки, настолько захватывающей была игра.Для нас радио было окном в мир, потому что оттуда слышались голоса актёров, "Театр у микрофона", программа "Ровесники". И если бы мне сказали, что пройдут годы и мои материалы будут звучать в программе "Ровесники", я бы подумала, что это что-то сверхъестественное. Но такое случилось. Радио - это ещё и судьба.





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