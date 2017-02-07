НОВОСТИ | Происшествия













07.02.17 11:39 Поджигатель дудинской администрации не понесёт уголовного наказания





Фото Видео





Заблокированными огнём оказались 78 человек, спасатели выводили их через окна. Четверых спасти не удалось: трое отравились угарным газом, у одной женщины тело обгорело на 90 процентов. Сам поджигатель скрылся в приёмной руководителя мэрии, а затем выпрыгнул из окна первого этажа.



Тем не менее в тюрьму пенсионер не отправится - судебно-медицинская экспертиза выявила, что он страдает психическим заболеванием. Поэтому от уголовного наказания, по решению суда, мужчина освобождён. Ему назначено принудительное психиатрическое лечение.







Пенсионера, который поджёг администрацию в Дудинке, освободили от уголовного наказания. Напомним, в декабре 2015-го мужчина прошёл в здание под предлогом записи на приём к чиновнику, вылил 10 литров бензина на пол и поджёг его.Заблокированными огнём оказались 78 человек, спасатели выводили их через окна. Четверых спасти не удалось: трое отравились угарным газом, у одной женщины тело обгорело на 90 процентов. Сам поджигатель скрылся в приёмной руководителя мэрии, а затем выпрыгнул из окна первого этажа.Тем не менее в тюрьму пенсионер не отправится - судебно-медицинская экспертиза выявила, что он страдает психическим заболеванием. Поэтому от уголовного наказания, по решению суда, мужчина освобождён. Ему назначено принудительное психиатрическое лечение.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













