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07.02.17 11:40 Полицейские задержали микроавтобус, который вёз детей на соревнования





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"Своевременно не была проинформирована ГАИ о перевозке. И здесь у нас такая же ситуация. Маршрут пролегал по сложному участку дороги со сложным рельефом местности", - и.о. руководителя УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.









В Емельяновском районе задержан автобус со школьниками из Ермаковского района. 11 юных хоккеистов ехали на соревнования в посёлок Подгорный. Они преодолели 700 километров, причём с ветерком - водитель превысил скорость на 50 километров в час. Также транспортное средство не было оборудовано навигационной системой. Теперь организаторам перевозки грозит штраф в 100 тысяч рублей. Контроль за перевозками был ужесточён после трагедии под Ханты-Манскийском. В декабре 2016 погибли 11 детей, ещё 34 человека пострадали."Своевременно не была проинформирована ГАИ о перевозке. И здесь у нас такая же ситуация. Маршрут пролегал по сложному участку дороги со сложным рельефом местности", - и.о. руководителя УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.











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