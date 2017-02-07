В Емельяновском районе задержан автобус со школьниками из Ермаковского района. 11 юных хоккеистов ехали на соревнования в посёлок Подгорный. Они преодолели 700 километров, причём с ветерком - водитель превысил скорость на 50 километров в час. Также транспортное средство не было оборудовано навигационной системой. Теперь организаторам перевозки грозит штраф в 100 тысяч рублей. Контроль за перевозками был ужесточён после трагедии под Ханты-Манскийском. В декабре 2016 погибли 11 детей, ещё 34 человека пострадали.
"Своевременно не была проинформирована ГАИ о перевозке. И здесь у нас такая же ситуация. Маршрут пролегал по сложному участку дороги со сложным рельефом местности", - и.о. руководителя УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.