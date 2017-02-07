НОВОСТИ | Происшествия













07.02.17 11:41 На улице Марковского маршрутный автобус протаранил "Волгу"





Фото Видео

Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске автобус протаранил легковушку. ЧП произошло на улице Марковского. Водитель "Волги" хотел занять свободное парковочное место и совершил резкий манёвр на другую сторону улицы. В это время по встречной полосе ехал автобус №89. Он протащил автомобиль и вытолкнул его на парковку для инвалидов. Её, к слову, заняли два дорогостоящих внедорожника. Никто не пострадал.







В Красноярске автобус протаранил легковушку. ЧП произошло на улице Марковского. Водитель "Волги" хотел занять свободное парковочное место и совершил резкий манёвр на другую сторону улицы. В это время по встречной полосе ехал автобус №89. Он протащил автомобиль и вытолкнул его на парковку для инвалидов. Её, к слову, заняли два дорогостоящих внедорожника. Никто не пострадал.















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













