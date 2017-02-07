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07.02.17 17:22 На Копылова "Мерседес" вылетел на тротуар и перевернулся





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В полиции рассказали, что за рулём автомобиля находился 30-летний мужчина. К счастью, он не пострадал. После заполнения всех документов вместе с другом, который подъехал позже, осмотрел автомобиль. Сам объяснил сотрудникам ГИБДД, что во время движения ему стало плохо, но когда на место аварии приехала машина скорой помощи, от осмотра и помощи медиков отказался.







ДТП в Красноярске. На улице Копылова водитель чёрного "Мерседеса" сначала без поворотников начал перестраиваться в соседний ряд, а затем резко нажал на газ. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что автомобиль резко стал набирать скорость. В это время пешеходов на пути машины не было, но в нескольких метрах от "Мерседеса" дорогу переходил человек.В полиции рассказали, что за рулём автомобиля находился 30-летний мужчина. К счастью, он не пострадал. После заполнения всех документов вместе с другом, который подъехал позже, осмотрел автомобиль. Сам объяснил сотрудникам ГИБДД, что во время движения ему стало плохо, но когда на место аварии приехала машина скорой помощи, от осмотра и помощи медиков отказался.













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