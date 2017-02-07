НОВОСТИ | Происшествия













07.02.17 17:20 На Столбах продолжаются поиски пропавшего туриста





Фото Видео





"Вчера мы нагуляли порядка 20 километров по тропам. Сегодня мы не планируем далеко ходить, будем смотреть именно вокруг скал", - рассказал спасатель кинологического подразделения ПСО МЧС России по Красноярскому краю Борис Родиков.



К слову, живых людей Клеопатра находила только на учениях. Возможно, ищейку ждёт дебют. Мужчина



"Погодные условия сейчас позволяют совершать турпоходы. Здесь -15-20 градусов. Если есть тёплый спальник и умеет выживать в таких условиях", - пояснил Заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко.



Пока мешает одно - мало информации. В заповедник ходят тысячи людей, но никто его не видел. Сегодня утром телефон был доступен для звонка, но мужчина не ответил. Первый раз, в субботу, телефон удалось запеленговать в районе Копьёвских гор. Также спасатели проверили зону, где расположены пять избушек. Возможно, в одной из них он переночевал.



За плечами спасателей уже 24 квадратных километра и 19 скал, работает около полусотни человек. Снегоходами пользоваться нельзя - заповедная зона. Из технических средств только дрон, который наблюдает с воздуха. С собой лишь 10 килограммов снаряжения.



"Сигнал охотника, дудка болельщика - то, что может создать шум; бытовые ножи, на которые не надо разрешения - вот и весь комплект", - рассказал начальник маневренной поисковой группы ПСО КГКУ "Спасатель" Юрий Кисаретов.



Не исключено, что пропавший и не знает, что его разыскивают. Ходит себе по тайге, размышляет о высоком, а спасатели тем временем отрабатывают навыки на практике.





Этот марафон на камусных лыжах пройдёт группа инспекции заповедника. За три дня на Столбах спасатели обошли все тропы. Остались расщелины в скалах - под ними ещё не смотрели. Специальный аттестат для поиска людей в лесу, под завалами и лавинами имеет Клеопатра."Вчера мы нагуляли порядка 20 километров по тропам. Сегодня мы не планируем далеко ходить, будем смотреть именно вокруг скал", - рассказал спасатель кинологического подразделения ПСО МЧС России по Красноярскому краю Борис Родиков.К слову, живых людей Клеопатра находила только на учениях. Возможно, ищейку ждёт дебют. Мужчина пропал ещё 4 февраля, но велика вероятность, что он в добром здравии. Турист пошёл на Столбы подготовленным, в хорошей физической форме для своих 57 лет, не новичок."Погодные условия сейчас позволяют совершать турпоходы. Здесь -15-20 градусов. Если есть тёплый спальник и умеет выживать в таких условиях", - пояснил Заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко.Пока мешает одно - мало информации. В заповедник ходят тысячи людей, но никто его не видел. Сегодня утром телефон был доступен для звонка, но мужчина не ответил. Первый раз, в субботу, телефон удалось запеленговать в районе Копьёвских гор. Также спасатели проверили зону, где расположены пять избушек. Возможно, в одной из них он переночевал.За плечами спасателей уже 24 квадратных километра и 19 скал, работает около полусотни человек. Снегоходами пользоваться нельзя - заповедная зона. Из технических средств только дрон, который наблюдает с воздуха. С собой лишь 10 килограммов снаряжения."Сигнал охотника, дудка болельщика - то, что может создать шум; бытовые ножи, на которые не надо разрешения - вот и весь комплект", - рассказал начальник маневренной поисковой группы ПСО КГКУ "Спасатель" Юрий Кисаретов.Не исключено, что пропавший и не знает, что его разыскивают. Ходит себе по тайге, размышляет о высоком, а спасатели тем временем отрабатывают навыки на практике. Вадим КУЛИКОВ













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













