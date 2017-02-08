НОВОСТИ | Общество













08.02.17 08:53 В Берёзовке одно из кладбищ вплотную примыкает к жилым домам





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Дома находятся рядом с кладбищем уже 30 лет. Похоже, такое соседство давно никого не волнует. Но люди как-то приспосабливаются. Вот, например, детская площадка находится в 50 метрах от могил. Прямая видимость.



Жители дома разводят руками - раньше у кладбища был высокий забор, но его разобрали местные. К виду из окна привыкли. Могилы стали настолько привычным элементом пейзажа, что жители дома даже выращивают овощи на заднем дворе. Трупных соков не боятся. Сейчас стражи закона проводят проверку, возбуждено административное дело.



"Установлено, что территория санитарно-защитной зоны кладбища посёлка Берёзовка не спланирована, не благоустроена, транспортные коридоры не предусмотрены, что является нарушением требований СанПиН. Проект устройства кладбища отсутствует, что не позволяет оценить наличие водоупорного слоя, систему дренажа", - сообщил прокурор Берёзовского района Бекхам Аслаханов.



Теперь местным властям придётся найти место для будущих захоронений. Что будет с этим домом, пока неизвестно.





В посёлке Берёзовка два официальных кладбища, но оба переполнены. Вот одно из них - на улице Юности жилой дом почти вплотную примыкает к погосту. Хотя по санитарно-эпидемиологическим требованиям у кладбищ должна быть защитная зона 100 метров.Дома находятся рядом с кладбищем уже 30 лет. Похоже, такое соседство давно никого не волнует. Но люди как-то приспосабливаются. Вот, например, детская площадка находится в 50 метрах от могил. Прямая видимость.Жители дома разводят руками - раньше у кладбища был высокий забор, но его разобрали местные. К виду из окна привыкли. Могилы стали настолько привычным элементом пейзажа, что жители дома даже выращивают овощи на заднем дворе. Трупных соков не боятся. Сейчас стражи закона проводят проверку, возбуждено административное дело."Установлено, что территория санитарно-защитной зоны кладбища посёлка Берёзовка не спланирована, не благоустроена, транспортные коридоры не предусмотрены, что является нарушением требований СанПиН. Проект устройства кладбища отсутствует, что не позволяет оценить наличие водоупорного слоя, систему дренажа", - сообщил прокурор Берёзовского района Бекхам Аслаханов.Теперь местным властям придётся найти место для будущих захоронений. Что будет с этим домом, пока неизвестно. Владимир ЖАРИНОВ

















АРХИВ

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