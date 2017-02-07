Рынок недвижимости стабилизировался. Такой вывод делают эксперты. Цены на квартиры в этом году могут колебаться в районе 5%, причём пока точно непонятно, подорожает квадратный метр или подешевеет. Ставка по ипотеке сохранится прежней - 12-14%. Новшеством этого года стало появление официального понятия - машиноместо. Теперь его можно купить. А дольщики будут максимально застрахованы.
Ожидается, что мелкие недобросовестные застройщики, которые рассчитывали исключительно на средства дольщиков, уйдут с рынка, так как закон, который вступит в силу летом, строго регламентирует деятельность строительных организаций. Например, они должны будут иметь многомиллионный уставной капитал.
"С 1 июля уставной капитал застройщика на дату заключения первого договора должен быть полностью оплачен. И будет зависеть от площади, которую застройщик строит. Если он строит полторы тысячи квадратных метров, то уставной капитал должен быть не менее 2,5 миллионов", - пояснила начальник надзора за долевым строительством службы строительного надзора Елена Хамардюк.