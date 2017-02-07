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НОВОСТИ | Общество





07.02.17 17:30 Родители старшеклассников написали ЕГЭ по русскому языку



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Перед экзаменом все равны: и родители как дети просматривают правила правописания в телефоне. Волнуются. Испытания начинаются уже по пути в аудиторию: оставить личные вещи, пройти через металлоискатель. Это строгая борьба со шпаргалками в действии.

Просто в кабинет не зайти, каждому называют номер парты и ряда. И даже когда все в классе, ещё с полчаса оргподготовки: вскрытие конвертов с бланками, распечатка заданий - в этом году она впервые происходит при учениках, а не заранее, чтобы вопросы не утекли в интернет. Экзамен ещё не начался, но волнение зашкаливает. А ведь ученики переживают вдвойне, ведь от результатов ЕГЭ может зависеть их судьба.

Дальше все погружаются в мир пунктуации, орфографии и лексики. В Красноярском крае ЕГЭ по русскому всегда сдают хорошо, родителям дали упрощённый вариант - 15 заданий и сочинение за 45 минут, но сложности всё равно возникли - с некоторыми вопросами хотелось спорить. Сдать ответы - тоже целое дело, важно ничего не перепутать. Мнения родителей: подготовка сложнее самих заданий, это обещали учесть при организации настоящих экзаменов.

"Наша задача как педагогов - создать благоприятную атмосферу, не нагнетать. К сожалению, есть у нас такие примеры", - отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Эксперимент, конечно, проводился не ради оценок, но работы быстро проверили и огласили. Как подсчитали в комиссии, родители лучше справились с тестом, а вот сочинение многих подвело. После такой проверки ЕГЭ многие рассказывают, что будут с большим пониманием относиться к домашним заданиям и выпускным экзаменам своего ребёнка.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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