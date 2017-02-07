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07.02.17 17:29 Бывшего замруководителя краевого УФССП подозревают в мошенничестве с закупками





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Возбуждено уголовное дело, Елена Мокрушина уволена с занимаемой должности. В ходе расследования стали известны новые факты и возбуждено ещё семь уголовных дел по статье "Мошенничество с использованием служебного положения".



"Женщина осознавала противозаконность данных сделок. Однако корыстные интересы и желание обогатиться поставила выше государственных интересов", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.







ФСБ поймала бывшего заместителя руководителя краевого управления судебных приставов на масштабном мошенничестве через фирму сына. По данным следствия, Елена Мокрушина от лица краевого управления приставов заключала договоры на поставку товаров с компанией, подконтрольной её сыну. Товары закупали по низким ценам, а поставляли по завышенным. В итоге ущерб бюджету превысил полмиллиона рублей.Возбуждено уголовное дело, Елена Мокрушина уволена с занимаемой должности. В ходе расследования стали известны новые факты и возбуждено ещё семь уголовных дел по статье "Мошенничество с использованием служебного положения"."Женщина осознавала противозаконность данных сделок. Однако корыстные интересы и желание обогатиться поставила выше государственных интересов", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.











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