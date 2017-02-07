ФСБ поймала бывшего заместителя руководителя краевого управления судебных приставов на масштабном мошенничестве через фирму сына. По данным следствия, Елена Мокрушина от лица краевого управления приставов заключала договоры на поставку товаров с компанией, подконтрольной её сыну. Товары закупали по низким ценам, а поставляли по завышенным. В итоге ущерб бюджету превысил полмиллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело, Елена Мокрушина уволена с занимаемой должности. В ходе расследования стали известны новые факты и возбуждено ещё семь уголовных дел по статье "Мошенничество с использованием служебного положения".
"Женщина осознавала противозаконность данных сделок. Однако корыстные интересы и желание обогатиться поставила выше государственных интересов", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.