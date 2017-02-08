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08.02.17 08:46 По факту гибели водителя автовышки в результате падения сосульки возбуждено уголовное дело





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"Из-за неудовлетворительной организации проведения данных работ и отсутствия контроля за их выполнением произошло падение наледи с кровли дома на водителя-машиниста данного предприятия. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице", - сообщила помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя автовышки в результате падения на него сосульки с крыши . Напомним, ЧП произошло в ноябре 2016 года. Было установлено, что мужчина - сотрудник "Красноярскгорсвет" - был без каски. Также известно, что он приехал на место, чтобы поднять на крышу двух работников коммунальных служб, которые и должны были устранить ледяные наросты. По данному факту следователи провели проверку, которая обернулась уголовным делом в отношении "Красноярскгорсвет"."Из-за неудовлетворительной организации проведения данных работ и отсутствия контроля за их выполнением произошло падение наледи с кровли дома на водителя-машиниста данного предприятия. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице", - сообщила помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











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