В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя автовышки в результате падения на него сосульки с крыши. Напомним, ЧП произошло в ноябре 2016 года. Было установлено, что мужчина - сотрудник "Красноярскгорсвет" - был без каски. Также известно, что он приехал на место, чтобы поднять на крышу двух работников коммунальных служб, которые и должны были устранить ледяные наросты. По данному факту следователи провели проверку, которая обернулась уголовным делом в отношении "Красноярскгорсвет".
"Из-за неудовлетворительной организации проведения данных работ и отсутствия контроля за их выполнением произошло падение наледи с кровли дома на водителя-машиниста данного предприятия. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице", - сообщила помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.