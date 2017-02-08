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08.02.17 08:41 В павильоне на Тельмана продолжают продавать суррогатный алкоголь



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Торговать спиртным в нестационарных павильонах запрещено законом, но владельцы этого ларька на улице Тельмана, микрорайон Зелёная роща, нашли выход из ситуации. Алкоголь они не продают, а дарят - тем, кто покупает коробок спичек за 140 рублей, притом что в реальности он стоит меньше 10-ти.

В ларьке, ко всему прочему, открыто торгуют табаком, что запрещено. Участковый в присутствии съёмочной группы "Вестей" ещё летом предупреждал владелицу бизнеса о незаконности её действий. Прошло больше полугода. Предприниматель продолжает открыто нарушать правила.

Совпадение ли, но в январе 2017-го неподалёку отсюда, на улице Джамбульская, всё это один микрорайон Зелёная роща, полицейскими был найден подпольный цех по производству крепких алкогольных напитков. Там подделывали в том числе и алкоголь этой марки. Кстати, понять, что это фальсификат, весьма просто, стоит обратить внимание на детали, на то же оформление - всё выполнено весьма небрежно.

А в полиции нам сегодня заявили - проверка идёт до сих пор. Материалы не направлены в суд. Почему так долго решается, казалось бы, элементарный с точки зрения обывателя вопрос, пояснить подробнее в органах пообещали завтра.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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