НОВОСТИ | Общество













08.02.17 09:00 Красноярские эксперты начинают проверку семян





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"В преддверии дачного сезона уже начинают поступать звонки и потребители часто жалуются на качество приобретаемой продукции. Приобрели, заплатили, семена стоят недёшево, а всхожести не получили", - сказала начальник отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ "Красноярский ЦСМ" Татьяна Мельник.



В основном на проверку брали отечественные семена - те, которые пользуются у огородников наибольшим спросом: огурцы, томаты, свёкла, редис, горох, морковь, салат и петрушка. Их покупали в произвольном порядке, в самых разных районах города. Теперь задача экспертов - в строгом соответствии с гостом определить качество посевного материала.



"Определяем мы в данном случае два показателя - энергия прорастания и всхожесть. Энергия нам позволяет судить, насколько быстро эти семена всходят, а всхожесть показывает процент живых семян", - пояснил Ведущий научный сотрудник лаборатории регионального семеноводства Красноярского аграрного университета Андрей Чураков.



Специалисты утверждают: на весь опыт уйдёт от одной до двух недель. Именно столько, в зависимости от сорта и культуры, будут прорастать семена. Затем в зависимости от результатов их внесут либо в чёрный, либо в белый список центра стандартизации.



Эксперты аграрного университета обращаются с редиской и горохом как с самыми драгоценными предметами. Пять партий семян раскладывают строго равными порциями и помещают в строго равные условия. Задача - понять, насколько быстро прорастёт то, что продаётся в красноярских семенных лавках."В преддверии дачного сезона уже начинают поступать звонки и потребители часто жалуются на качество приобретаемой продукции. Приобрели, заплатили, семена стоят недёшево, а всхожести не получили", - сказала начальник отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ "Красноярский ЦСМ" Татьяна Мельник.В основном на проверку брали отечественные семена - те, которые пользуются у огородников наибольшим спросом: огурцы, томаты, свёкла, редис, горох, морковь, салат и петрушка. Их покупали в произвольном порядке, в самых разных районах города. Теперь задача экспертов - в строгом соответствии с гостом определить качество посевного материала."Определяем мы в данном случае два показателя - энергия прорастания и всхожесть. Энергия нам позволяет судить, насколько быстро эти семена всходят, а всхожесть показывает процент живых семян", - пояснил Ведущий научный сотрудник лаборатории регионального семеноводства Красноярского аграрного университета Андрей Чураков.Специалисты утверждают: на весь опыт уйдёт от одной до двух недель. Именно столько, в зависимости от сорта и культуры, будут прорастать семена. Затем в зависимости от результатов их внесут либо в чёрный, либо в белый список центра стандартизации. Дмитрий БЫЗОВ

















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