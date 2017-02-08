НОВОСТИ | Общество













08.02.17 09:16 В Красноярском крае нашли более 4 тонн опасных овощей





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Кроме того, компании-нарушители продавали овощи без документов и маркировки, на некоторых овощах были заметны признаки порчи. Употреблять такие продукты в пищу может быть опасно для здоровья. В ведомстве отметили, что за прошлый год с нарушителей собрали штрафы на сумму более миллиона рублей.







В Красноярском крае нашли более 4 тонн опасных овощей с нитратами. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. Установлены факты неудовлетворительного состояния санитарно-бытовых помещений и содержания территории.Кроме того, компании-нарушители продавали овощи без документов и маркировки, на некоторых овощах были заметны признаки порчи. Употреблять такие продукты в пищу может быть опасно для здоровья. В ведомстве отметили, что за прошлый год с нарушителей собрали штрафы на сумму более миллиона рублей.







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