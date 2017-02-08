НОВОСТИ | Общество













08.02.17 09:05 В Красноярске утверждены даты проведения последних звонков и выпускных





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Большинство линеек пройдёт в промежуток с 12 до 16 часов. Также действует запрет на выезд классов за пределы Красноярска. Все мероприятия рекомендовано завершить до 23:00. В этом году аттестаты получат почти 8 тысяч выпускников 9-х классов и 4,5 тысячи 11-классников.







В Красноярске утверждены даты проведения последних звонков и выпускных вечеров. Для выпускников 9-х и 11-х классов последний звонок прозвенит в традиционный день - 25 мая. Выпускные балы у старшеклассников состоятся 23 июня. Для 9-х классов учреждения определяют время проведения самостоятельно, фиксированной даты нет.Большинство линеек пройдёт в промежуток с 12 до 16 часов. Также действует запрет на выезд классов за пределы Красноярска. Все мероприятия рекомендовано завершить до 23:00. В этом году аттестаты получат почти 8 тысяч выпускников 9-х классов и 4,5 тысячи 11-классников.







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