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16.03.17 17:22 Красноярскому архитектору Арэгу Демирханову срочно нужна помощь





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"Часа четыре лежал в сугробе. Никто не видел, видимо, его. Было обморожение рук, сейчас частичная ампутация фаланг пальцев. У него не кома, у него просто медикаментозный сон после наркоза, состояние загруженности препаратами", - рассказала дочь Арэга Демирханова Карина Демирханова.



Состояние Демирханова оценивается как тяжёлое, он находится в БСМП. Его семья испытывает финансовые трудности, поэтому просят помощи у неравнодушных красноярцев. Готовы даже продать наследие архитектора: рисунки, чертежи, картины из личного архива.





Реквизиты банковской карты для перевода средств: 639002319021970089.



По всем вопросам можно обращаться к дочери Арэга Саркисовича Карине. Ее телефон: +79029407146.



Напомним, самыми известными работами Арэга Демирханова являются: комплекс филармонии и бывшего музея Ленина на Стрелке, фонтан "Реки Сибири", часы на башне мэрии, армянская церковь.











Красноярский архитектор, легенда своей профессии Арэг Демирханов лишился пальцев и сейчас находится в больнице. Арэгу Саркисовичу 84 года. Много времени он проводил на улице, гуляя по Красноярску. Во время одной из таких прогулок на набережной Качи заслуженный архитектор России почувствовал себя плохо и упал."Часа четыре лежал в сугробе. Никто не видел, видимо, его. Было обморожение рук, сейчас частичная ампутация фаланг пальцев. У него не кома, у него просто медикаментозный сон после наркоза, состояние загруженности препаратами", - рассказала дочь Арэга Демирханова Карина Демирханова.Состояние Демирханова оценивается как тяжёлое, он находится в БСМП. Его семья испытывает финансовые трудности, поэтому просят помощи у неравнодушных красноярцев. Готовы даже продать наследие архитектора: рисунки, чертежи, картины из личного архива.Напомним, самыми известными работами Арэга Демирханова являются: комплекс филармонии и бывшего музея Ленина на Стрелке, фонтан "Реки Сибири", часы на башне мэрии, армянская церковь.







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