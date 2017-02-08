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08.02.17 11:40 В Алматы погиб спортивный судья из Красноярска





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Погибший 1986 года рождения. Известно, что они с другом катались на неофициальных склонах, товарищу погибшего удалось спастись, он и обратился в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы.



"В 15:23 спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, в 16:14 врачи скорой помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Несчастный случай произошёл в результате внетрассового катания, за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятий фрирайдом", - сообщила официальный представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям г.Алматы Сандугаш Баймухамбетова.











На Универсиаде в Казахстане погиб красноярский судья. Как сообщает РИА-Новости, накануне на алмаатинском горнолыжном курорте Чимбулак, где проходят соревнования по лыжам, сноуборду и фристайлу, сошла лавина. На её пути оказался спортивный судья по фристайлу из Красноярска. Его тело извлекли из-под снега спасатели примерно в половине пятого вечера по красноярскому времени.Погибший 1986 года рождения. Известно, что они с другом катались на неофициальных склонах, товарищу погибшего удалось спастись, он и обратился в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы."В 15:23 спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, в 16:14 врачи скорой помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Несчастный случай произошёл в результате внетрассового катания, за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятий фрирайдом", - сообщила официальный представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям г.Алматы Сандугаш Баймухамбетова.







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