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09.02.17 08:54 Руководителя научно-исследовательского управления красноярского вуза подозревают в мошенничестве





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Причём в штате фирмы ни одного научного сотрудника, нет оборудования, скорее всего, фирма была образована ради получения госконтракта. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.









Хотел украсть деньги у науки. В Красноярске под подозрение попал руководитель научно-исследовательского управления одного из вузов. От имени учебного заведения он работал с подставной фирмой, утверждают в Следственном комитете края. Версия такая: 37-летний сотрудник заключил контракт на 6 миллионов рублей на разработку системы управления космической отрасли с конторой, которой руководит его родственник.Причём в штате фирмы ни одного научного сотрудника, нет оборудования, скорее всего, фирма была образована ради получения госконтракта. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.











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