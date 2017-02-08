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08.02.17 17:28 "Великие умы России": в Красноярске презентовали новую коллекцию книг



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Идея рассказать миру о российских учёных, изменивших мир, родилась в стенах издательского дома "Комсомольская правда". Этот цикл уникален тем, что над его созданием трудились не только учёные и по совместительству преподаватели факультета журналистики МГУ, часть книг написали студенты, причём разных курсов.

"Серия будет состоять из 30 красивых книг, великолепно иллюстрированных. Начинаем с Михаила Ломоносова, он в продаже уже с 7 февраля в киосках и почтовых отделениях. Всего за 99 рублей любой покупатель "Комсомолки" сможет её приобрести", - рассказала Бренд-менеджер красноярского филиала ИД "Комсомольская правда" Марина Шагаева.

Следующий том, который появится в продаже 14 февраля и будет стоит 199 рублей, расскажет о Мстиславе Келдыше, это главный теоретик космонавтики. Именно он был первым, и только потом шли Королёв и все остальные, кто вывел человечество в космос. Этого учёного нередко называют Ньютоном нашего времени. В книге автор раскрывает не только тайны личной жизни Келдыша, а также подробности его научной работы, которые долгое время скрывались под грифом "совершенно секретно".

Весь список коллекции можно найти на страницах последнего выпуска газеты "Комсомольская правда". Здесь же можно проверить свои знания о великих умах России в игре "Квиз", ответив на 10 вопросов.

В рамках презентации коллекции "Великие умы России" в Красноярске в краевой молодёжной библиотеке состоялся "Брейн-ринг" среди школьников, главным призом стали первые экземпляры книг.


Владислав ТАМОШАУСКАС
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