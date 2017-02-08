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08.02.17 17:23 Из-за порыва на улице Попова остались без отопления несколько многоэтажек





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"В течение того времени, когда были обращения, что недостаточное тепло, теплоснабжение было организовано по временной схеме. На сегодняшний день работают управляющие компании; здесь у нас шесть домов, которые обслуживает ГУК "Жилфонд", и четыре дома - муниципальная управляющая компания", - сообщил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков.



Коммунальщикам пришлось изрядно потрудиться, для того чтобы найти место порыва. Оказалось, что авария произошла прямо под проезжей частью на Попова. Бригады были вынуждены вскрыть асфальт, это спровоцировало большую пробку.



"Ситуация неординарная, давно такого не случалось, вода в камеру поступала по старым трубопроводам, очень долго искали, в конце концов в 4 утра определили место повреждения - это теплосеть на проезжей части. Всё было организовано, раскопали, ликвидировали, в 10 запустили", - пояснил главный инженер компании КрасТЭК Владимир Столяров.



Только к утру аварийные бригады пустили тепло в дома, причём сделали они это по аварийной схеме - для того чтобы не разморозить батареи. К этому часу последствия аварии устранены, тепло пошло в квартиры Северо-Западного района в полном объёме.





Горячая вода в десятке домов на улице Попова пропала около трёх часов ночи. Обеспокоенные жильцы начали звонить в службу 005. Коммунальщики приехали на место происшествия достаточно быстро, но в холоде населению многоэтажек пришлось провести почти всю ночь."В течение того времени, когда были обращения, что недостаточное тепло, теплоснабжение было организовано по временной схеме. На сегодняшний день работают управляющие компании; здесь у нас шесть домов, которые обслуживает ГУК "Жилфонд", и четыре дома - муниципальная управляющая компания", - сообщил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков.Коммунальщикам пришлось изрядно потрудиться, для того чтобы найти место порыва. Оказалось, что авария произошла прямо под проезжей частью на Попова. Бригады были вынуждены вскрыть асфальт, это спровоцировало большую пробку."Ситуация неординарная, давно такого не случалось, вода в камеру поступала по старым трубопроводам, очень долго искали, в конце концов в 4 утра определили место повреждения - это теплосеть на проезжей части. Всё было организовано, раскопали, ликвидировали, в 10 запустили", - пояснил главный инженер компании КрасТЭК Владимир Столяров.Только к утру аварийные бригады пустили тепло в дома, причём сделали они это по аварийной схеме - для того чтобы не разморозить батареи. К этому часу последствия аварии устранены, тепло пошло в квартиры Северо-Западного района в полном объёме. Дмитрий БЫЗОВ

















АРХИВ

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