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09.02.17 08:50 На жительницу Красноярска завели 19 уголовных дел за мошенничество в Сети



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Ухоженная леди в меховой жилетке на гламурную жизнь зарабатывала в социальной сети "Instagram". Обещала высылать клиентам брендовые вещи с большой скидкой. Предложение казалось соблазнительным и потерпевшие охотно делали 100% предоплату. Но после банковского перевода покупателей ждало жестокое разочарование, а продавщица исчезала из поля зрения.

Цены на одежду и аксессуары достигали 25 тысяч рублей. От своей доверчивости теперь плачут два десятка модниц по всей стране - от Владивостока до Крыма. Ущерб только подсчитывают и разыскивают других потерпевших. Выйти на 20-летнюю кибермошенницу смогли сыщики уголовного розыска.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи "Мошенничество" УК РФ, предусматривающим наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщила пресс-секретарь уголовного розыска Эльвира Сергиенко.

Теперь главное оружие вора не вежливость, а ноутбук. В криминальной полиции фиксируют лавинообразный рост интернет-мошенничеств. В крае каждая третья афера происходит в сети - за прошлый год зафиксировали полторы тысячи. Онлайн-мошенники умудряются брать предоплату за автомобили, аренду квартир и даже возможность получить престижную работу. А после получения банковского перевода просто исчезают.

В полиции призывают интернет-покупателей к бдительности. А жертв подобных преступлений активней обращаться с заявлениями. Ведь многим просто стыдно признать себя обманутым и они предпочитают молчать.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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