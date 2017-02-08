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08.02.17 17:26 В Красноярске представили новую технику для тушения лесных пожаров





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Сам мобильный штаб доберётся куда угодно - в самую труднодоступную территорию, где чаще всего у нас и горят леса. Снегоболотоход способен работать в автономном режиме на генераторе несколько недель. На борту интернет, мобильная и спутниковая связь с любой точкой мира из самой глухой тайги. Четыре типа радиостанции - полный охват всех частот, в том числе и с летательными аппаратами.



У вездехода резиновые гусеницы для преодоления любых препятствий и расстояний. Он даже плавает. Вместе с начинкой стоит 25 миллионов. Автомобиль связи ГАЗ - 15 миллионов, штаб на базе "КамАЗа - около 20-ти. В этих машинах можно жить: здесь предусмотрены спальные места, биотуалеты, холодильник, микроволновка, кондиционеры. Штаб на колёсах есть на вооружении только в Красноярском и Хабаровском краях. Испытать технику планируют уже весной, когда начнётся сезон лесных пожаров.





Система связи японская, но GPS российский - ГЛОНАСС. Радиус охвата - десятки километров. Рация с маячками, одновременно можно отследить нахождение 10 пожарных. "Назначение этой машины в том, чтобы люди работали корректированно, правильно. На месте очень важно знать, где находятся эти люди", - пояснил начальник службы связи Лесопожарного центра Вячеслав Косарев.Сам мобильный штаб доберётся куда угодно - в самую труднодоступную территорию, где чаще всего у нас и горят леса. Снегоболотоход способен работать в автономном режиме на генераторе несколько недель. На борту интернет, мобильная и спутниковая связь с любой точкой мира из самой глухой тайги. Четыре типа радиостанции - полный охват всех частот, в том числе и с летательными аппаратами.У вездехода резиновые гусеницы для преодоления любых препятствий и расстояний. Он даже плавает. Вместе с начинкой стоит 25 миллионов. Автомобиль связи ГАЗ - 15 миллионов, штаб на базе "КамАЗа - около 20-ти. В этих машинах можно жить: здесь предусмотрены спальные места, биотуалеты, холодильник, микроволновка, кондиционеры. Штаб на колёсах есть на вооружении только в Красноярском и Хабаровском краях. Испытать технику планируют уже весной, когда начнётся сезон лесных пожаров. Вадим КУЛИКОВ

















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